Da oggi è operativa a Castiadas la sede stagionale dei vigili del fuoco per la campagna estiva antincendio. «Si tratta di un presidio di fondamentale importanza per la sicurezza del nostro territorio e dell’intero comprensorio del Sarrabus – ha detto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - che durante la stagione estiva registra una significativa presenza di residenti, turisti e visitatori e custodisce un patrimonio ambientale di straordinario valore».

I vigili, così come lo scorso anno, sono ospitati nella sede dell’Unione dei Comuni (Castiadas, Muravera, Villaputzu, Villasimius e, appunto Castiadas), vicino alle ex Carceri.

«La presenza di una squadra dei vigili del fuoco direttamente a Castiadas – ha aggiunto il primo cittadino - rappresenta un presidio essenziale per garantire rapidità di intervento e tutela della popolazione, dell’ambiente e delle attività economiche. L’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato quanto sia determinante poter contare su questo servizio. È ancora vivo il ricordo del grave incendio che la scorsa estate ha interessato l’area di Punta Molentis, a Villasimius».

Murgioni ringrazia «il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e tutti gli operatori che presteranno servizio nel nostro Comune durante i mesi estivi” anche perché "quest’anno il rischio incendi richiede un’attenzione ancora maggiore».

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