A Pula prende il via un laboratorio teatrale, scenografico e cinematografico rivolto ai residenti che abbiano compiuto 13 anni. L'iniziativa, in programma nei mesi di luglio e agosto, nasce con l'obiettivo di offrire ai partecipanti uno spazio creativo e interdisciplinare in cui il linguaggio del teatro, della scenografia e delle arti figurative si intreccia con quello cinematografico.

Il percorso porterà alla realizzazione di un prodotto multimediale costruito attraverso il contributo di tutti, valorizzando le capacità, i talenti e le peculiarità di ciascun partecipante. Il laboratorio punta a favorire la crescita personale, rafforzando la fiducia nelle proprie competenze, e a promuovere il confronto, il lavoro di gruppo e lo sviluppo del pensiero critico.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al rapporto con il territorio, considerato come patrimonio culturale e identitario da riscoprire attraverso le attività creative. Gli incontri si svolgeranno nei locali della Regia Pretura, in via Nora 197. Il calendario delle attività sarà illustrato durante l'incontro di presentazione, in programma l’8 luglio alle 18,30 nella stessa sede.

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