Migliaia di giovani che hanno ballato per tutta la notte, un’esplosione di musica e colori in uno dei luoghi più suggestivi di Pula dove storia archeologia e natura si incontrano: grande successo per la settimana edizione del Nora Summer Festival.

C’erano giovani ma anche meno giovani, al grande concerto diventato ormai una delle attrazioni più importanti dell’estate pulese: l’appuntamento ha permesso ai tanti partecipanti arrivati da tutto l’hinterland ma anche ai turisti in vacanza nella zona di ballare e cantare dal tramonto all’alba.

Per Donatella Fa, assessora al Turismo, l’appuntamento – supportato dall’amministrazione comunale – è diventato ormai una importante realtà dell’offerta estiva di Pula: «Non possiamo che essere fieri e orgogliosi del lavoro fatto in questi anni dalla Pro loco, organizzatrice dell’evento, che ha messo in campo la propria professionalità e competenza unita a una grande passione. Appuntamenti di questo tipo hanno anche il merito di creare un notevole indotto per le attivate commerciali e ristorative del nostro territorio».

