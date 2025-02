Atto finale della ventunesima edizione della Borsa di studio in memoria di Giacomo Pisu: oggi alle 17, nella Sala consiliare del Municipio, verrà premiato il vincitore. Durante la premiazione, come avviene dallo scorso anno, verrà assegnato anche il premio alle eccellenze di Pula in onore del professor Cristiano Pontecorvo.

La cerimonia prenderà il via con i saluti istituzionali del sindaco, Walter Cabasino, dell’assessora alla Pubblica istruzione, Manuela Serra, e del professor Augusto Porceddu.

«I premi messi in palio dall’amministrazione comunale per celebrare i migliori studenti del paese», spiega Manuela Serra, «sono il modo migliore per ricordare uno studente come Giacomo Pisu, che nonostante la malattia riuscì a portare avanti i sui studi, e un professore del calibro di Cristiano Pontecorvo, che hanno lasciato tracce indelebili della sua passione per la cultura e l’insegnamento».

