Un corso di formazione professionale per aspiranti agenti di polizia locale. Il Comune ha organizzato un percorso formativo gratuito destinato a venti giovani che puntano a diventare vigili urbani. Il corso si terrà nella Sala consiliare del Municipio di Pula, e avrà una durata di venti ore suddivise in quattro giornate. Al termine, i partecipanti che avranno superato la prova finale conseguiranno un attestato che darà un punteggio utile e spendibile nei concorsi per la posizione di agente di polizia locale del Comune di Pula.

Le lezioni prenderanno il via il 15 maggio: le domande dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo a mano o via pec. I venti ammessi a partecipare al corso verranno selezionati in base all’ordine d’arrivo delle richieste di adesione. La mancata presenza alla prima ora di lezione del 15 maggio sarà̀ considerata come formale rinuncia alla partecipazione al corso e causa di decadenza dalla graduatoria stessa.

A seguito di questa evenienza il Comune provvederà a convocare, in ordine di graduatoria, il primo candidato collocato in posizione utile subito dopo i 20 ammessi.

