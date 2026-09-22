Intervento dei Vigili del Fuoco stanotte poco prima delle 4:30, dopo un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 554, poco prima dell’incrocio semaforico di Quartucciu. Per cause in corso di accertamento, un’auto e un autofurgone si sono scontrati. A seguito dell’impatto, il furgone ha terminato la propria corsa contro il guard rail, coinvolgendo anche alcune macchine parcheggiate in un’area accanto alla statale.

Una squadra della Centrale operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuta per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e la sede stradale. Nel sinistro si registra un ferito, soccorso dal personale sanitario e trasferito in ospedale. Ma dalle prime informazioni, non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, inviate dal servizio territoriale di emergenza, e le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti e nei rilievi di legge. Durante le operazioni, una parte della sede stradale è stata interdetta al traffico, con deviazione della circolazione su una sola corsia di marcia.

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata