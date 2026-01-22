Pula, arrivano nuovi servizi in cimiteroAl via la realizzazione di nuove postazioni provviste di occorrente per la manutenzione delle tombe
Nuovi servizi in cimitero per migliorare le condizioni degli spazi destinati alle sepolture e garantire ai visitatori tutto il materiale di cui hanno bisogno per prendersi cura delle tombe dei propri cari.
Donatella Fa, assessora al Decoro urbano, introduce le novità: «In camposanto verranno realizzate nuove postazioni in cui poter reperire tutto l'occorrente per la manutenzione delle tombe, come scope e palette che così non dovranno più essere portate da casa».
Nel programma previsto per potenziare i servizi del cimitero comunale, anche la sostituzione di tutte le scale utilizzate dai visitatori per raggiungere le tombe posizionate ai piani superiori: «Tra gli interventi previsti, inoltre, anche il cambio delle scale presenti ora nella parte vecchia del cimitero, troppo pesanti per i cittadini anziani – spiga Donatella Fa - tutto avverrà ovviamente nel pieno rispetto delle regole di sicurezza».