Nuovi servizi in cimitero per migliorare le condizioni degli spazi destinati alle sepolture e garantire ai visitatori tutto il materiale di cui hanno bisogno per prendersi cura delle tombe dei propri cari.

Donatella Fa, assessora al Decoro urbano, introduce le novità: «In camposanto verranno realizzate nuove postazioni in cui poter reperire tutto l'occorrente per la manutenzione delle tombe, come scope e palette che così non dovranno più essere portate da casa».

Nel programma previsto per potenziare i servizi del cimitero comunale, anche la sostituzione di tutte le scale utilizzate dai visitatori per raggiungere le tombe posizionate ai piani superiori: «Tra gli interventi previsti, inoltre, anche il cambio delle scale presenti ora nella parte vecchia del cimitero, troppo pesanti per i cittadini anziani – spiga Donatella Fa - tutto avverrà ovviamente nel pieno rispetto delle regole di sicurezza».

