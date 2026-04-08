Parte la battaglia della Città metropolitana contro le blatte, con una serie di interventi mirati che il 14, 16, 20 e 27 aprile verranno effettuati per il contenimento delle infestazioni in diverse zone del paese. Le operazioni si svolgeranno tra le 8,30 e le 11,30, agendo sui pozzetti di ispezione della rete fognaria stradale in alcune vie del centro urbano. Il 14 aprile le zone interessate dai trattamenti saranno: Corso Vittorio Emanuele, Vico 1° e 2°, Piazza del Popolo, Traversa Piazza del Popolo, Via XXIV Maggio. Il 16 aprile si interverrà nelle vie Nora, E. D’Arborea, Piave, XX Settembre, Segni, e Amsicora. Il 20 aprile verranno disinfestate le vie Azara, Frau, Chiesa, Circonvallazione, Caprera, Delle Palme. Ultimo appuntamento il 27 aprile con le vie Trieste, Roma, Umberto I°, Corinaldi, e i vicoli Corinaldi, Gorizia, Mazzini, C. Battisti e Trento.

Per tutelare la salute pubblica e garantire l’efficacia degli interventi, i residenti dovranno osservare alcune precauzioni: sarà necessario rimuovere da balconi e giardini piante aromatiche in vaso, biancheria, giocattoli e qualsiasi oggetto utilizzato per alimenti; allontanare animali domestici dalle aree interessate; mantenere chiusi gli infissi esterni durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo il termine dei lavori; evitare il transito, la sosta e il traffico di persone e animali nelle zone trattate durante gli interventi e per almeno 30 minuti successivi.

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