Il Comune individua 15 giovani tra i 18 e i 28 anni pronti a mettersi in gioco in tre progetti del Servizio civile universale. Il primo progetto “Noi ci siamo – Giovani per il territorio e il cambiamento” offre 6 posti nell’Ufficio servizi alla persona, e darà la possibilità di lavorare con minori e giovani in situazioni di disagio sociale. Inoltre, i giovani interessati potranno dare una mano nella cura dei più piccoli lavorando all’Asilo nido comunale con il progetto “Seminare Futuro – Piccoli Passi, Grandi Cuori”, che mette a disposizione altri 6 posti. Per gli appassionati di libri, cultura e memoria storica, “Trame – Territori Raccontati Attraverso Memorie Etnografiche” offre 3 posti presso la Biblioteca comunale. I progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono un impegno settimanale di 25 ore articolate su 5 giorni e garantiscono un assegno mensile di 507,30 euro. Un’esperienza che non solo arricchisce il curriculum, ma offre l’occasione di conoscere persone, mettersi in gioco e contribuire al bene della propria comunità. Le candidature vanno presentate entro l’8 aprile.

