Una casalinga di 28 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata da un ponte sulla Statale 387, in territorio di San Vito.

L’incidente intorno alle 13,30, al chilometro 89 e 200.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava viaggiando in direzione Muravera–San Vito quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto è andata a sbattere contro il guard rail laterale, l’ha sfondato ed è caduta di sotto.

I soccorsi sono stati tempestivi: la conducente, residente in zona, cosciente ma in gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso al San Marcellino di Muravera. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vito e dell’Aliquota Radiomobile per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Il tratto stradale è stato messo in sicurezza dal personale dell’Anas, che ha provveduto alla gestione della viabilità e alla verifica delle condizioni infrastrutturali del ponte.

