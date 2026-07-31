Prorogata la raccolta dei rifiuti in attesa del nuovo appalto. Il Comune di Vallermosa garantisce la continuità di un servizio fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini, ovvero la raccolta differenziata dei rifiuti e la gestione dell'ecocentro comunale. Con una determinazione del Servizio Tecnico firmata alla fine di luglio 2026, pubblicata sul portale amministrazionetrasparente.sardegna.it, l'amministrazione ha prorogato per altri 5 mesi, e dunque fino al 31 dicembre di quest'anno, il contratto in essere con la ditta Teknoservice, che continuerà così a occuparsi del servizio porta a porta senza interruzioni.

Questa decisione non rappresenta una semplice proroga tecnica legata alla gestione ordinaria, ma si inserisce in una fase di profondo rinnovamento per il sistema di igiene urbana del paese. Negli ultimi mesi, infatti, l'ufficio tecnico comunale si è affidato alla competenza di un professionista esterno, Marco Marceddu, per studiare il futuro dei rifiuti a Vallermosa. Il nuovo progetto, approvato di recente dalla Giunta comunale, punta verso l'innovazione e la sostenibilità ambientale, introducendo un sistema informatico avanzato pensato per tracciare le raccolte e verificare in modo puntuale i conferimenti di ogni utenza, ponendo così le basi per la futura introduzione della tariffazione puntuale.

Per poter procedere con il nuovo e imminente bando di gara il Comune si affiderà alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Cagliari. Nel frattempo, l'accordo con la ditta attualmente operativa permetterà di mantenere standard elevati di pulizia e decoro urbano, evitando qualsiasi disagio alla cittadinanza .

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