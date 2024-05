Più sicurezza e controlli in città e sul lungomare, sia di giorno che di notte. A Quartu arrivano i nuovi orari della Polizia Municipale che, dopo l’ok di ieri dalla Giunta Comunale, dovrà seguire nuovi orari. Le novità dopo l’approvazione del regolamento che disciplina turni e nuove disposizioni.

Gli agenti, oltre alla consueta fascia oraria di copertura del servizio di vigilanza esterna e della Centrale Operativa dalle 7 alle 21, sette giorni su sette, il Comando potrà ora disporre l’estensione del servizio alla fascia serale e notturna dal 1 giugno al 30 settembre e durante le festività natalizie e di fine d’anno, dal 1 dicembre all’8 gennaio. Una novità che viene incontro maggiori esigenze di sicurezza dei cittadini e che va di pari passo anche con la recente dotazione d’arma e cicli di addestramento cui sono stati preventivamente coinvolti gli agenti.

«L’orario di lavoro del personale della Municipale che partecipa ai servizi esterni o alla centrale operativa, anche se non assegnato agli stessi servizi in via esclusiva, è articolato in due turni giornalieri per cinque o sei giorni lavorativi settimanali», si legge nel Regolamento appena aggiornato. Questo sistema di turnazione, già applicato alla fascia diurna, sarà esteso a quella notturna.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata