l’arresto
13 gennaio 2026 alle 11:00aggiornato il 13 gennaio 2026 alle 11:00
Perseguita la ex: 33enne di Sinnai ai domiciliari col braccialetto elettronicoL’uomo ha più volte violato il divieto di avvicinamento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno rintracciato e arrestato un operaio 33enne accusa di maltrattamenti in famiglia.
L’uomo era già sottoposto a divieto di avvicinamento dopo ripetuti atti persecutori nei confronti dell’ex convivente.
In seguito all’ennesima violazione della misura, i militari lo hanno bloccato e su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo hanno posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata