I Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno rintracciato e arrestato un operaio 33enne accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo era già sottoposto a divieto di avvicinamento dopo ripetuti atti persecutori nei confronti dell’ex convivente.

In seguito all’ennesima violazione della misura, i militari lo hanno bloccato e su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo hanno posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

