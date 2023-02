Si dovranno attendere le 15.30 di oggi per la riunione della commissione di garanzia per il congresso regionale – fissata inizialmente ieri pomeriggio alla stessa ora e poi slittata – per decidere come procedere allo spoglio delle schede relative alle primarie del Pd a Quartu Sant’Elena.

Le urne sono state sigillate: gli scrutatori si sono rifiutati di avviare le operazioni perché nelle sezioni si sarebbero presentati numerosi elettori del centrodestra con l’obiettivo di inquinare il risultato finale.

Finora, escludendo le preferenze della terza città dell'Isola, il candidato sostenuto dalla corrente dei Riformisti, Giuseppe Meloni, sarebbe in vantaggio in valori assoluti di circa tremila voti su Piero Comandini, supportato da Sardegna Futura e dalla sinistra del Pd pro Elly Schlein.

Comandini, d'altra parte, avrebbe quattro delegati dell'Assemblea in più. E segretario diventa chi ha più consiglieri delegati.

I voti quartesi dovrebbero valere tre delegati, e la possibilità di finire in pareggio o con uno dei due contendenti vincitore per un solo delegato non è da escludere.

Roberto Murgia

