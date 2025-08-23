Incidente stradale nella serata di ieri a Muravera, in via Roma, dove un motociclista di 56 anni, originario di Uta e di professione bagnino, è rimasto ferito dopo aver tamponato un’auto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la via principale del paese quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato una Peugeot 208 guidata da una donna di 44 anni, insegnante residente a Ortacesus. L’impatto ha provocato la caduta del motociclista, che ha riportato lesioni tali da richiedere il ricovero al Policlinico di Monserrato, dove è stato trasportato in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. La conducente dell’auto è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito, che hanno messo in sicurezza l’area, gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

