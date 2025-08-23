Una lite familiare ha portato i carabinieri a scoprire oltre 300 grammi di hashish e altre sostanze stupefacenti all’interno di un’abitazione di Quartucciu. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’una e mezza, un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’episodio è iniziato poco dopo la mezzanotte, quando la madre dell’uomo ha chiamato la Centrale Operativa chiedendo aiuto per sedare un violento litigio in casa, nella zona di Is Pissus.

Sul posto sono intervenuti i militari del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena, affiancati da colleghi della stazione temporanea di Flumini e da una squadra del 9° Battaglione “Sardegna” di Cagliari.

Una volta riportata la calma in famiglia, i carabinieri hanno notato alcuni particolari che li hanno insospettiti.

È scattata quindi una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di oltre 300 grammi di hashish già suddivisi in dosi, circa 9 grammi di marijuana e materiale utile al confezionamento della droga.

Dopo le formalità di rito in caserma, il 33enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, fissata per la giornata di oggi.

(Unioneonline/Fr.Me.)

