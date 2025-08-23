l’incidente
23 agosto 2025 alle 11:15aggiornato il 23 agosto 2025 alle 11:15
Pula, tamponamento a catena sulla 195: traffico a rilentoQuattro auto coinvolte: ingenti i danni ai veicoli, per gli occupanti solo tanto spavento e qualche contusione
Un tamponamento a catena, senza feriti, ha rallentato il traffico questa mattina sulla statale 195, in direzione Santa Margherita e Chia.
Quattro le auto coinvolte. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 all'altezza della rotatoria di via Masenti, a Pula.
Danni ingenti alle auto ma per gli occupanti, per fortuna, solo un forte spavento e qualche contusione.
Sul posto, per regolare il traffico e per i rilievi di legge, la Polizia locale di Pula.
(Unioneonline)
