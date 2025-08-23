Monserrato, evade dai domiciliari: arrestatoIl 24enne è stato sorpreso dai carabinieri allontanarsi dalla sua casa
I carabinieri della Stazione di Monserrato hanno arrestato nella serata di ieri un giovane di 24 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, per evasione dagli arresti domiciliari.
Il ragazzo, sottoposto a una misura cautelare che lo obbligava a rimanere in casa, è stato sorpreso dai militari mentre si allontanava a piedi dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Durante il controllo, il 24enne non ha saputo fornire spiegazioni sul motivo della violazione.
Accompagnato in caserma per le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari è stato poi riportato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.