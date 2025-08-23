Via libera al progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di manutenzione straordinaria della sede della caserma dei carabinieri (edificio comunale di via Europa, di fianco al municipio). L'importo complessivo dell'intervento è pari a un milione e 180mila euro suddiviso in tre lotti. I primi due lotti dispongono già di copertura finanziaria grazie a due contributi della Regione concessi in tempi differenti: il primo (100mila euro) nel dicembre 2023, il secondo (150mila euro) lo scorso novembre.

Il primo lotto prevede il recupero delle strutture portanti del seminterrato e la manutenzione dei relativi spazi interni, insieme al rifacimento dell’impermeabilizzazione della terrazza del secondo piano.

Il secondo lotto prevede invece il risanamento del sistema di impermeabilizzazione del cornicione della copertura lato cortile interno e lato terrazza, il risanamento strutturale e l’impermeabilizzazione dei balconi sul cortile interno, la manutenzione delle facciate lato cortile interno e lato terrazza, il rifacimento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Il terzo lotto di completamento (al momento non dispone di copertura finanziaria) prevede, infine, la sostituzione degli infissi e la manutenzione straordinaria di tutti gli ambienti interni, il rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione, il rifacimento di tutti i bagni e i relativi impianti di adduzione e scarico e la manutenzione delle facciate lato strada.

