Il Comune di Orune con Giuseppe Piccinnu in sella al purosangue “Il Poeta” (scuderia Monni Galoppo) si è aggiudicato la 36esima edizione del palio di Santa Maria a Guasila davanti ad una splendida cornice di pubblico (oltre 2mila presenti). Nel palio dei vicinati, come nella passata edizione, trionfa Giovanni Sotgia questa volta in sella all’Anglo-Arabo Cuordor (scuderia Pusceddu Renzo) in rappresentanza del vicinato Su Spaiadroxiu.

Nella corsa dei purosangue alle spalle di Piccinnu si è piazzato Marco Bitti su Rombo di Tuono della scuderia Tocco Pinna per il Comune di Villamassargia. Terzo posto per Giovanni Sotgia su Amelie (scuderia Giulino Porcu di Domusnovas) per il Comune di Guasila.

L’ordine di arrivo del palio dei vicinati si completa col secondo posto di Marco Bitti su Dark Mary (scuderia Michele Sistu di Buddusò) in rappresentanza del vicinato Santa Rita e col terzo posto di Riccardo Sulis su Belfagor (scuderia Sulis), vicinato Giraniedda.

Soddisfatto a fine corsa il fantino Piccinnu: «Una corsa molto veloce con Marco Bitti che ha imposto un ritmo da subito mantenendolo per due giri. Nell’ultimo sono riuscito ad avvicinarmi ed a trecento metri dal traguardo c'è stato il sorpasso».

Il presidente storico dell'associazione ippica guasilese, Carlo Murru: «Sono tanto soddisfatto sia per il pubblico che per i cavalli. Una categoria di cavalli di questo livello non si vede spesso. Sono state due belle gare, sia quella dei Comuni che dei vicinati».

Non poteva mancare la sindaca di Guasila, Paola Casula. «Il palio di Guasila si conferma come uno dei pali più prestigiosi in Sardegna», dice. «Ricordiamo che in questa pista si sono formati tanti dei fantini che saranno presenti al Palio di Siena. Per noi è motivo di orgoglio. Tantissima partecipazione e grande qualità da parte dei cavalli che hanno gareggiato. Quest’anno il nostro Palio andrà al Comune di Orune. Una tradizione molto sentita collegata ai festeggiamenti dell’Assunta e quindi anche impreziosita da questo aspetto di fede ed amata anche dai guasilesi anche per la corsa delle contrade, che è il palio dei vicinati. Per noi il Ferragosto è il palio di Santa Maria».

