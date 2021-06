"Due persone conosciutissime. Esprimo il mio cordoglio a nome di tutta la comunità. Due persone solari, affabili. Gianni, senza retorica, è morto da eroe, compiendo un grande gesto di generosità: un esempio per tutti".

Con queste parole Carla Medau, sindaco di Pula, esprime il dolore di tutti i residenti della sua città per la tragica morte di Roberto Mudu, 87 anni, originario di Pula, ma residente a Milano, e di Gianni Fanais, 72 anni, anch’egli di Pula, stroncati entrambi da un malore sulla spiaggia di Foxi ‘e Sali.

Da una prima ricostruzione Mudu, che era appena arrivato dalla Lombardia in Sardegna per trascorrere le vacanze, è entrato in acqua per fare il bagno e si è sentito male.

Fanais, accortosi di quanto stava succedendo, è intervenuto per soccorrerlo, lo ha tirato fuori dall’acqua e lo ha portato a riva. Ma durante i tentativi di rianimarlo è stato anch’egli colpito da un malore, forse per lo sforzo, il momento concitato o la fatica.

Sul posto sono poi arrivati i soccorsi. Ma per entrambi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

