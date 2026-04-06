Nella comunità terapeutica Dianova di Ortacesus si consolidano e si moltiplicano le iniziative educative basate sul fare, confermando un modello che unisce apprendimento pratico e crescita personale. Le attività legate al cibo e alla creatività stanno mostrando risultati significativi in termini di partecipazione e consapevolezza

Lo chef Patrizio Perra nell’ultimo periodo ha guidato un laboratorio dedicato al riuso consapevole degli alimenti, insegnando a trasformare scarti e ingredienti semplici in nuove risorse. Si è concluso inoltre il corso di panificazione realizzato con il CPIA di Cagliari, durante il quale i ragazzi, guidati dal maestro panettiere Simone Manciocchi e dall’educatrice Federica Mameli, hanno appreso tecniche di base e sviluppato competenze utili anche in prospettiva lavorativa. Più recentemente, la preparazione dei ravioli fatti in casa ha rafforzato ulteriormente questo percorso. Impastare, stendere e riempire la pasta è diventato un esercizio di pazienza, attenzione e collaborazione.

Accanto al cibo, anche la dimensione creativa trova spazio con le attività di arte terapia. In occasione delle festività di Pasqua i ragazzi hanno lavorato insieme confrontandosi e collaborando, dando forma a piccoli oggetti a tema pasquale. Queste esperienze, che si ripetono con continuità, raccontano un modello educativo fondato sulla pratica e sulla fiducia nel cambiamento.

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