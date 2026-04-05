Sono iniziate le grandi manovre in vista delle elezioni comunali. È questo il periodo più delicato della vita politica locale: quello della formazione delle liste e degli incontri, più o meno riservati, tra gruppi e movimenti alla ricerca di nuove alleanze.

Al centro del quadro politico c’è il sindaco uscente, Umberto Oppus, pronto a ricandidarsi. L’obiettivo dichiarato è chiaro: ricompattare il gruppo della maggioranza consiliare del 2010, in una sorta di ritorno al passato. «Lavoriamo per il bene del paese, come sempre», dice il primo cittadino, di fatto confermando le indiscrezioni delle ultime ore. Un segnale concreto in questa direzione arriva dalla recente stretta di mano con Lucio Pistis, figura di lungo corso della politica mandarese che nell’attuale legislatura siede nei banchi della minoranza.

Un passaggio non secondario, considerando il percorso politico dello stesso Pistis: cinque anni in maggioranza proprio con Oppus, altri cinque nella giunta guidata da Marco Pisano (ha ricoperto il ruolo di assessore) e infine l’attuale esperienza quinquennale tra le fila della minoranza. A ciò si aggiunge l’incarico di revisore dei conti per Federcaccia nella provincia di Cagliari. La lista è ancora in fase di definizione, ma le indiscrezioni parlano anche del possibile ritorno di un altro esponente di peso di quel gruppo storico: Maurizio Pisano. I giochi sono dunque ancora aperti, ma il fermento politico è ormai evidente. Nel frattempo, anche i gruppi di opposizione sono al lavoro per costruire un progetto alternativo e presentare agli elettori una proposta forte e credibile in vista dell’appuntamento elettorale di giugno.

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