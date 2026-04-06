Nel cuore di Olia Speciosa, la borgata principale di Castiadas, non ci saranno più gli eucaliptus. Al loro posto ci saranno invece piante di pino domestico, la quercia da sughero, il pioppo bianco, il frassino meridionale e l’acero minore. E poi tanto verde, sentierini sopraelevati, i “giardini della pioggia” (ospitano fauna e vegetazione spontanea e, in particolari condizioni, restituiscono l’acqua all’atmosfera), giochi, bacheche narrative, piazzette colorate e panchine didattiche.

Sarà così il parco sempre aperto che sorgerà tra il municipio, le scuole, la biblioteca e la chiesa. Parco che sarà realizzato grazie ad un milione di euro che la Regione (tramite il bando “Bosco in transizione”) ha messo a disposizione dell'amministrazione comunale: Castiadas è risultato uno dei pochissimi centri finanziati.

“L’area centrale di Olia Speciosa – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – diventerà un grande polmone verde e sociale. Stiamo ridisegnando l’intera borgata, nei prossimi anni infatti sarà inaugurata la nuova scuola e il nuovo municipio con tanto di piazza. Il parco si integrerà alla perfezione con le nuove strutture e contribuirà a migliorare l’aspetto urbano e l’organizzazione dei servizi. Diventerà un luogo ideale per classi scolastiche, famiglie, anziani e gruppi di turisti”. I lavori potrebbero iniziare già entro le fine del 2026.

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