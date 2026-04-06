lo schianto
06 aprile 2026 alle 13:44
Auto contro moto all’ingresso di Isili, due feriti graviAd avere la peggio i motociclisti, portati in ospedale in codice rosso con varie fratture
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Un incidente all’ingresso di Isili ha coinvolto un’auto e due moto. Ad avere la peggio i due centauri, che avrebbero riportato varie fratture in seguito allo scontro.
Sono stati entrambi accompagnati a Cagliari in pronto soccorso in codice rosso.
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