Tutto esaurito in spiaggia, caos sulle strade del mare del CagliaritanoTraffico intenso per le gite fuori porta: verso Capitana pesa anche il semaforo del cantiere del Tyrrhenian link
Che sia il Poetto, le località di mare della provincia o anche un'area verde, oggi i cagliaritani hanno deciso di trascorrere il Lunedì dell'Angelo fuori porta.
Traffico nel caos, soprattutto nella tarda mattinata: circolazione a rilento in tutte le direttrici. In particolare sulla litoranea per Villasimius, dove al grande flusso di auto a peggiorare la situazione si aggiunge l’impianto semaforico piazzato all’altezza del cantiere per il Tyrrhenian Link.
Percorrere la strada per il Poetto e Margine Rosso comporta una sofferenza olimpica, ma anche la 554 non si sottrae alla tradizionale fila d'auto del lunedì dell'Angelo.
Da Cagliari a Quartu non c'è angolo sul litorale che non sia stato preso d'assalto dai gitanti della Pasquetta. Insomma, se il successo della Pasquetta si calibra in base al traffico, il 2026 dovrebbe aver passato l'esame per presenze. Sui fatturati bisognerà attendere le voci degli addetti ai lavori.
Ma per Cagliari all'orizzonte c'è già il grande evento di Sant'Efisio, che da un punto di vista turistico rappresenta uno dei momenti clou dell'intero anno.