Quando gli artisti amano ampliare gli orizzonti musicali, nascono progetti stuzzicanti. Così è per Germi'n'jazz, la rassegna che nasce dall'incontro tra Paolo Fresu e Manuel Agnelli, un'idea promossa da Altrove Agenzia di Luca Zoccheddu. Domani alle 21, sul placo del Germi di Milano, del quale Agnelli è direttore artistico, verrà presentata la produzione originale “Murmuration”. Protagonista un trio d'eccezione formato dalla cantante Maria Pia De Vito, il trombettista Fulvio Sigurtà e il pianista How Warren.

Un progetto frutto dell’intuizione del direttore artistico di Insulae Lab Paolo Fresu e dell’incrociarsi di personalità artistiche impattanti e complementari. “Murmuration”ha il respiro del presente e la memoria di culture diverse. Una musica che non imita la natura, ma ne incarna il mistero: il movimento condiviso, la fiducia silenziosa, la bellezza imprevedibile del volo. “Murmuration” è termine che si rifà al fenomeno misterioso e meraviglioso in cui grandi stormi di uccelli volano in una danza sincronizzata e dinamica, descrivendo nel cielo forme e traiettorie imprevedibili. Fenomeno definito scientificamente da tre caratteristiche fondanti: è un comportamento collettivo, non ha un leader, e non ha una direzione predefinita.

Scelta non casuale quella del palco del Germi LdC, premiato nel 2024 e 2025 come Miglior locale per la musica dal vivo in Italia dal MEI (meeting delle Etichette Indipendenti) e diventato ben presto un punto di riferimento per l’innovazione artistica.

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