Partirà davanti al mare per arrivare sino ai pressi del supermercato, mettendo in sicurezza una volta per tutte e tre le lottizzazioni: Frutti d’Oro, a Capoterra, avrà finalmente la sua strada di evacuazione, accanto alla quale sorgerà un grande parco. Arrivano 2milioni e 600mila euro dalla Regione – prima destinataria del finanziamento previsto da una legge dello Stato – per la realizzazione di un percorso alternativo all’attuale strada che sfocia sulla rotatoria della Strada statale 195, unica via di fuga per i residenti di Frutti d’Oro 1 e 2 e La Vigna.

I lavori per la costruzione della strada, già progettata grazie a un precedente finanziamento di 250mila euro ottenuto dal Comune, dovrebbero partire prima della fine dell’anno.

Il sindaco, Beniamino Garau, evidenzia l’importanza strategica del nuovo percorso stradale che costeggerà il fiume: “Questa strada chiuderà il cerchio della messa in sicurezza di quella zona del nostro territorio, realizzeremo una via alternativa che dal mare si immetterà direttamente sulla Sulcitana, con l’aggiunta di una pista ciclabile. Ci siamo portati avanti con il progetto, presto presenteremo quello definitivo, pe poi appaltare il lavori e cominciarli entro l’anno: molto importante, inoltre, sarà la nascita di un parco, dove è presente uno degli alberi di eucalipto più grandi dell’Isola”.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, sottolinea la valenza ambientale del progetto: “Con la realizzazione della strada di evacuazione e la nascita di un parco si ridà dignità a un’area degradata, Frutti d’Oro era stata la zona colpita più duramente dall’alluvione del 2008, con questi interventi i residenti delle tre zone residenziali saranno al riparo da ogni rischio e potranno percorrere una via alternativa alla sola presente oggi”.

Gigi Frau, consigliere comunale di maggioranza e amministratore del condominio di Frutti d’Oro 2, ha tessuto i contatti con la Regione già dalla precedente legislatura per portare a Capoterra queste importanti risorse: “Dopo il declassamento del rischio idrogeologico di questa zona, ci siamo mossi per trovare i fondi che ci permettessero di realizzare questo progetto. Il prossimo passo sarà espropriare per pubblica utilità undicimila metri di terreno presenti in quell’area, dopodiché si potrà concretizzare l’opera che i residenti di questa zona attendono da tanti anni. Questo territorio non solo sarà più sicuro con una strada in più, ma potrà godere di un’area verde che conferirà dignità a una zona abbandonata da anni”.

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