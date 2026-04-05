Nuovo intervento in vista per la riqualificazione urbana a Senorbì. Mentre è già definito il progetto per il riordino della viabilità tra via Campioni e via Tevere, l’amministrazione comunale guarda ora a un’altra area strategica del paese: quella di viale Piemonte, dove gli uffici tecnici sono al lavoro per mettere a punto un piano di sistemazione complessiva. Si tratta di una zona periferica solo sulla carta, ma in realtà centrale per la vita quotidiana del paese. Lungo viale Piemonte e nelle strade collegate si concentrano infatti diverse attività commerciali, una palestra, un supermercato, un hotel e un ristorante. A pochi passi si trova anche piazza Padre Pio, punto di ritrovo per famiglie e bambini grazie alla presenza del chiosco e del parco giochi.

Un’area vissuta e attraversata ogni giorno, anche per la sua posizione strategica: da qui si snoda la viabilità che conduce verso Sant’Andrea Frius e, nelle altre direzioni, collega rapidamente il centro abitato attraverso via Carlo Sanna e una rete di strade secondarie. Una funzione di collegamento che negli anni ha reso sempre più evidente la necessità di un intervento di riordino. Il progetto in fase di elaborazione punta proprio a migliorare la fruibilità complessiva della zona, con una riorganizzazione degli spazi e della viabilità. Tra le linee guida ci sono la realizzazione di nuovi parcheggi, pensati per rispondere alle esigenze delle attività e dei residenti, e la creazione di aree verdi che possano rendere l’intero comparto più decoroso e vivibile. Questo nuovo intervento si affianca a quello, già definito, tra via Campioni e via Tevere, dove sono pronti a partire i lavori per la messa in sicurezza e la riorganizzazione della viabilità in uno dei principali poli di servizi della Trexenta, con scuole, uffici e presidi sanitari. Un insieme di progetti che delinea una strategia più ampia di riqualificazione urbana, orientata a migliorare la qualità della vita e l’efficienza degli spazi pubblici in tutto il paese.

© Riproduzione riservata