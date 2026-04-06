A Seui è allarme per Rita Porcu, una donna di cui i familiari hanno perso le tracce da questa mattina.
Il marito della donna al risveglio non l'avrebbe trovata in casa. Rita Porcu si sarebbe allontanata dalla sua abitazione intorno alle otto, mentre il suo cellulare è stato ritrovato nei pressi di via Piave, circonvallazione sud del paese.

Impegnati nelle ricerche i carabinieri, forestali, volontari della Protezione civile di Sadali. L'appello è di segnalare con urgenza al 112 oppure al sindaco di Seui, Fabio Moi ogni avvistamento utile a ricostruire il percorso seguito dalla donna.

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