Un progetto che guarda al futuro partendo da radici profonde, legate alla storia dei collegamenti e della mobilità nel territorio. L’amministrazione comunale di Mandas compie un passo decisivo verso la realizzazione di un centro intermodale dei trasporti, grazie a un investimento complessivo di 1 milione e 500 mila euro già disponibili nelle casse comunali. A darne notizia è il sindaco Umberto Oppus, che sottolinea il valore simbolico e strategico dell’iniziativa: «Mandas, da quasi 140 anni, si è battuta per essere stazione ferroviaria. Da secoli è stata tappa delle diligenze e degli omnibus, oggi autobus. Questo progetto rappresenta una nuova pagina di storia per la nostra comunità».

L’accordo è stato firmato a Mandas insieme all’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, e all’amministratore unico dell’Arst, Giovanni Mocci. Un passaggio reso possibile anche dall’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) in Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza. Il futuro centro intermodale punta a integrare il trasporto ferroviario con quello su gomma, rafforzando il ruolo del paese come nodo strategico per la mobilità nel territorio. Un’infrastruttura che mira a migliorare i collegamenti e a favorire lo sviluppo locale, in linea con una visione che punta sull’efficienza dei servizi e sulla valorizzazione delle reti esistenti.

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