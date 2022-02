L’amministrazione comunale di Ortacesus vuole rimettere in sesto l’ex albergo e ristorante in via Kennedy, da utilizzare per promuovere al suo interno attività e servizi rivolti alla comunità. Il locale è in disuso da alcuni anni, ma il Comune non vuole perdere l’opportunità di sfruttare gli ampi spazi interni ed esterni a beneficio della collettività. La Giunta comunale ha approvato la delibera che prevede l’avvio delle procedure per la valorizzazione dell’ex albergo e ristorante attraverso le procedure di partenariato pubblico.

L’obiettivo è conferire una diversa destinazione d’uso all’immobile, compatibile con altri utilizzi rispetto a quelli per i quali è stato costruito, anche per ottenere adeguate entrate nelle casse del Comune. "Verrà avviata una manifestazione di interesse per acquisire proposte da parte degli operatori economici interessati a valorizzare la struttura", si legge nella delibera di Giunta.

Al responsabile del Servizio tecnico è quindi stato affidato l’incarico di adottare tutti gli adempimenti necessari per poter pervenire alla stipula di un contratto di concessione in uso della struttura di via Kennedy, all’ingresso del paese. Per la valorizzazione dell’immobile si procederà con formule di partenariato pubblico-privato: una forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico.

