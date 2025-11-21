I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto tre giovani del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I militari, transitando in una zona residenziale di Decimomannu, hanno notato una vettura ferma in un parcheggio pubblico con tre persone a bordo. Avvicinatisi per un controllo, uno degli occupanti avrebbe compiuto un gesto repentino nel tentativo di occultare una dose di quello che poi si è scoperto essere hashish all’interno della propria scarpa, comportamento che ha insospettito i carabinieri, inducendoli ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire un pacco contenente circa 570 grammi di marijuana nascosto nel sedile posteriore dell’auto, nonché ulteriori quantitativi di stupefacente addosso ai tre giovani: alcuni grammi di cocaina e di hashish, parte dei quali occultati negli indumenti e nelle calzature.

Addosso a uno dei presenti è stata inoltre trovata la somma di 1.945 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta compatibile con una possibile attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono tre giovani disoccupati, un 20enne, un 23enne e un 19enne, residenti a Decimomannu, due dei quali già noti alle Forze di Polizia.

Ricostruita la vicenda, i tre sono stati accompagnati in caserma e, terminate le formalità di rito, condotti in Tribunale a Cagliari per il giudizio direttissimo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata