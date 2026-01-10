Nuova illuminazione a Senorbì: lavori completati nelle piazze e negli impianti sportiviL’obiettivo è ridurre il consumo di energia migliorando efficienza e prestazioni
Il Comune di Senorbì ha completato i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione in piazza Padre Pio, verso Sant’Andrea Frius. Proseguono gli interventi finalizzati al rifacimento dell’intero impianto di illuminazione nel centro abitato, con particolare attenzione rivolta verso le piazze del paese.
I nuovi punti luce sono arrivati anche in piazza Sant’Antonio, nel salotto buono del centro più importante della Trexenta.
L’obiettivo è ridurre costantemente il consumo di energia migliorando l'efficienza senza compromettere le prestazioni. «Il nostro progetto di riconversione dei punti luci segue le indicazioni del modello di Smart City, iniziativa programmatica che integra tecnologie digitali e innovative per migliorare la qualità della vita dei cittadini», dice il sindaco Alessandro Pireddu.
Nuovo impianto di illuminazione in funzione anche negli impianti sportivi “Renato Sirigu” in via Brodolini, dove l’amministrazione cittadina sta portando avanti anche i lavori di ampliamento, sistemazione e valorizzazione dell’area. In programma l’apertura di nuovi spazi finalizzati alla promozione dell’attività sportiva in paese.