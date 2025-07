Un’area giochi nella nuova scuola materna di Selegas. L’amministrazione comunale ha completato i lavori per la realizzazione del nuovissimo spazio-gioco dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, che trova spazio nella scuola dell’infanzia ancora in fase di completamento. «La scuola aprirà ufficialmente le sue porte a settembre, accogliendo i nostri piccoli», fa sapere il sindaco Alessio Piras. I lavori in fase di chiusura riguardano la riqualificazione dell’edificio scolastico che un tempo ospitava le elementari (ora la scuola primaria si trova nello stesso stabile delle scuole medie). «Un traguardo reso possibile dai soldi del Pnrr incrementati da un finanziamento dell’assessorato regionale all’Istruzione - continua Piras -; in un periodo in cui molte scuole chiudono, Selegas va in controtendenza inaugurando un edificio completamento rinnovato per la formazione e la crescita dei più piccoli. Mentre i lavori esterni proseguono per essere completati entro settembre, all’interno i locali sono già in grado di accogliere le prime attività».

La nuova area giochi invece è già a disposizione delle famiglie dei bambini di Selegas, che potranno contare sull’istituzione di un servizio innovativo e unico nel suo genere. Un servizio educativo gratuito di formazione, con la scuola aperta dalle 8 alle 16 come nel periodo scolastico. L’iniziativa intende ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, l’inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.

