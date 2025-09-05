Nora, l'ex casa del parroco di Sant’Efisio diventa un punto di accoglienza per i pellegriniL’immobile, del Comune di Cagliari, è stato ceduto gratuitamente a Pula per attività connesse al Cammino religioso
L’ex casa del parroco di Sant’Efisio, uno dei luoghi simbolo della storica Festa di maggio, sarà affidata in gestione al Comune di Pula. L’immobile, che sorge a Nora ma è di proprietà del Comune di Cagliari, viene concesso in uso gratuito per ospitare alcuni momenti fondamentali della celebrazione.
L'obiettivo dell'accordo, sancito da una delibera della Giunta comunale di Cagliari e oggetto di una convenzione tra le due amministrazioni, è quello di promuovere e valorizzare il Cammino di Sant'Efisio: la struttura - adiacente alla chiesa intitolata al Santo, già interessata da interventi di messa in sicurezza per 500.000 euro stanziati dalla Città metropolitana - sarà infatti destinata a servizi di accoglienza dei pellegrini e attività connesse al cammino turistico-religioso. Previsto anche l'utilizzo come luogo espositivo.
Il Comune di Pula ha già effettuato alcuni lavori di ristrutturazione ma dovrà provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla ristrutturazione e all'adeguamento normativo e tecnologico dell'immobile per garantirne la conservazione e la valorizzazione dello stesso, anche per il suo inserimento nel futuro parco archeologico di Nora.
(Unioneonline)