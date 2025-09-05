L’ex casa del parroco di Sant’Efisio, uno dei luoghi simbolo della storica Festa di maggio, sarà affidata in gestione al Comune di Pula. L’immobile, che sorge a Nora ma è di proprietà del Comune di Cagliari, viene concesso in uso gratuito per ospitare alcuni momenti fondamentali della celebrazione.

L'obiettivo dell'accordo, sancito da una delibera della Giunta comunale di Cagliari e oggetto di una convenzione tra le due amministrazioni, è quello di promuovere e valorizzare il Cammino di Sant'Efisio: la struttura - adiacente alla chiesa intitolata al Santo, già interessata da interventi di messa in sicurezza per 500.000 euro stanziati dalla Città metropolitana - sarà infatti destinata a servizi di accoglienza dei pellegrini e attività connesse al cammino turistico-religioso. Previsto anche l'utilizzo come luogo espositivo.

Il Comune di Pula ha già effettuato alcuni lavori di ristrutturazione ma dovrà provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla ristrutturazione e all'adeguamento normativo e tecnologico dell'immobile per garantirne la conservazione e la valorizzazione dello stesso, anche per il suo inserimento nel futuro parco archeologico di Nora.

