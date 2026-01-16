Proseguono i lavori di ristrutturazione della ex Casa dello Studente di Senorbì. L’obiettivo è trasformare il primo piano della struttura di via Campiooi in un locale adatto all’apertura del nuovo Centro dell'impiego della Trexenta e del Gerrei. «Un progetto importantissimo che consentirà, tra i tanti vantaggi, anche quello di far risparmiare al bilancio del nostro Comune notevoli risorse economiche», spiega il sindaco Alessandro Pireddu. I servizi dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) attualmente vengono erogati negli uffici di un edificio in via Carlo Sanna di proprietà di un privato. L’affitto dello stabile costa 60mila euro l’anno: il Comune di Senorbì da solo spende 9000 euro. La Provincia, competente sulle funzioni di gestione e programmazione in materia di servizi per il lavoro, ha avviato il piano di revisione della spesa che riguarda anche la riduzione degli affitti.

Da qui nasce l’esigenza di ospitare l’importante servizio all’interno di locali pubblici. Il nuovo Centro circoscrizionale del lavoro avrà il compito di promuovere politiche attive di sostegno all’occupazione rivolte ai cittadini dei Comuni di Ballao, Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli e Villasalto.

© Riproduzione riservata