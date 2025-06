Il Milan Club di Mandas è dedicato a Renato Raccis, il primo bomber sardo della Serie A nato il 17 giugno 1922 nel Comune della Trexenta che ha giocato nel Milan nella stagione 1947-1948. Da qualche giorno nel Club c’è una nuova sala intitolata a Giorgio Raccis, figlio del campione. L’uomo, scomparso un anno fa, dopo aver partecipato all’inaugurazione del Fan Club intitolato al padre aveva offerto il suo contributo per far crescere il ritorno dei tifosi milanisti, arricchito da vari ricordi e cimeli di Renato Raccis. «Giorgio era un amico di Mandas e un vero benefattore del Club di cui ovviamente aveva la tessera», ha detto il sindaco Umberto Oppus, presente all’inaugurazione della sala.

Renato Raccis, al quale sono dedicati anche gli impianti comunali del paese del Ducato, ha debuttato in serie A con la maglia del Livorno, squadra con la quale ha sfiorato uno scudetto conquistato poi dal Grande Torino di Valentino Mazzola. Con la maglia numero 10 del Milan è stato il primo bomber sardo della massima serie (record superato solo dopo 40 anni da Pietro Paolo Virdis, sempre con indosso i colori rossoneri). L’attaccante mandarese ha chiuso la carriera a soli 26 anni dopo aver contratto la tubercolosi. In totale in serie A ha realizzato 51 reti in 135 gare. Si è spento a Cagliari nell’agosto del 1979.

