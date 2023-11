Il Comune di Guasila, in collaborazione con il Tribunale di Cagliari e il Centro regionale di Programmazione della Regione Sardegna, inaugurerà l’Ufficio di prossimità di Iglesias domani mercoledì 22 novembre, alle 16.30 in Piazza Municipio.

Gli Uffici di prossimità nascono in seguito alla stipula dei Protocolli istituzionali tra gli Enti locali, i Tribunali e la Regione Sardegna nell’ambito del progetto Uffici di prossimità, promosso dal ministero della Giustizia. «Si tratta di un importante traguardo per il territorio, che finalmente potrà contare sulla nascita di un nuovo ufficio che va nella direzione giusta rispetto alla delocalizzazione dei servizi», dice Paola Casula, che - durante la cerimonia di inaugurazione - avrà il compito di tagliare il tradizionale nastro all’ingresso della struttura nel suo doppio ruolo di sindaca di Guasila e presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta.

Avvicinare i cittadini all’amministrazione della giustizia attraverso la creazione di nuovi punti di contatto e accesso sul territorio e delocalizzando una serie di attività che in passato erano disponibili esclusivamente presso gli Uffici giudiziari: sono questi gli obiettivi del progetto Uffici di Prossimità. A Guasila ci sarà quindi un ufficio giudiziario delocalizzato, punto di riferimento per l’accesso alla giustizia per i residenti dei Comuni dell’Unione della Trexenta. L’obiettivo principale è consentire ai cittadini la fruizione di alcuni servizi di giustizia rendendo disponibile un unico punto di contatto vicino al luogo in cui vivono.

© Riproduzione riservata