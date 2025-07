Tanti calici di vino, buon cibo e più di mille turisti (tanti stranieri) ieri sera nella via Roma per la seconda edizione del “Wine and Food” festival che ha inaugurato l’estate muraverese.

Turisti che si son riversati nella strada principale del paese chiusa al traffico a partire dalle 19 con il boom dalle 22 in poi. Ad organizzare la serata la Pro Loco in collaborazione con i commercianti (bar e ristoranti) di Muravera.

«Una collaborazione – ha detto Daniela Camedda, presidente della Pro Loco – che si è rivelata vincente. Un grazie a chi ha creduto in noi, alle migliaia di persone presenti, a chi ha dato il proprio tempo per contribuire alla buona riuscita dell’evento e un grazie anche al Comune di Muravera per aver reso possibile l’evento».

Una seconda edizione, insomma, che ha bissato (e migliorato) il successo dello scorso anno. Si replica mercoledì 24 luglio.

