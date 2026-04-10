Al via la rimozione delle radici dei pini lungo la via Roma di Muravera. Si tratta di pini che erano stati abbattuti negli anni scorsi (perché pericolanti) con un’operazione lasciata a metà: era rimasta la base del tronco e, appunto, le radici (con asfalto deformato). Gli interventi riguardano il tratto della via Roma con l’incrocio Vico III, Via Roma 230, via Roma 196 e il tratto fronte distributore Q8.

Il costo dell’intervento (fondi comunali) è di 16500 euro. «L’intento – viene riportato nella delibera della Giunta comunale – è quello di eliminare potenziali pericoli alla incolumità alle persone e alle cose derivanti dal piano stradale deformato in prossimità di parcheggi». Alcune zone, proprio per prevenire i pericoli, erano state transennate. Transenne che erano lì da oltre due anni e che davano una immagine poco decorosa del centro di Muravera. Adesso, in seguito anche alle tante segnalazioni da parte dei cittadini, i lavori per restituire sicurezza e decoro alla strada principale del paese che comunque è di competenza della Città metropolitana di Cagliari.

Sempre la Città Metropolitana dovrebbe provvedere al rifacimento dell’asfalto su tutta la strada: i fondi, mezzo milione di euro, sono stati stanziati quasi un anno fa e ancora nulla si muove. L’amministrazione comunale di Muravera ha più volte sollecitato un intervento per rifare, appunto, il manto lungo la via principale del paese.

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