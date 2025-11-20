Il Comune di Muravera apre ufficialmente la procedura per l’assegnazione dei contributi destinati alle associazioni di assistenza e servizi sociali attive nel territorio, fissando una scadenza perentoria: le istanze dovranno arrivare entro le 13 del 3 dicembre 2025, pena l’esclusione.

Il bando e il modulo di domanda sono stati approvati dall’amministrazione comunale e definiscono requisiti, criteri di valutazione e documentazione obbligatoria per accedere ai fondi dell’annualità 2025.

Potranno partecipare le associazioni regolarmente iscritte al registro nazionale del terzo settore con sede legale a Muravera e operative nel corso dell’anno. La graduatoria verrà formata sulla base di un sistema a punteggi che valuta anzianità nel territorio, ampiezza dell’area di intervento, benefici sociali offerti alla comunità, durata delle attività annuali, collaborazioni gratuite con il Comune, utilizzo di spazi propri e iniziative dimostrabili di coinvolgimento dei cittadini. L’importo del contributo sarà proporzionato al punteggio ottenuto da ogni associazione rispetto al totale complessivo.

Le istanze devono essere inviate via Pec all’indirizzo protocollocomunemuravera@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Contributi alle Associazioni di Assistenza e Servizi Sociali. Annualità 2025”

