A Muravera nascono i "sentieri primitivi", tre percorsi tra nuraghi, siti archeologici e natura realizzati dall’associazione Limen Sarrabus Gerrei e Archeo Sarrabus. “In pochi chilometri – spiega il presidente di Limen Alessio Congiu – sono racchiusi seimila anni di storia. Il nostro intento è duplice, rendere fruibili i siti e far ritrovare ai cittadini la coscienza della ricchezza del patrimonio storico e archeologico”.

Tre, appunto, i percorsi realizzati e già fruibili (con il contributo del Comune di Muravera): Su Tzìpiri, 1500 metri sulla montagna di fronte agli stagni di Torre Salinas, “Pirastu”, tra Capo Ferrato e Costa Rei (4,5 chilometri) e “Ponzianu” tra i boschi di Baccu Arrodas (10 chilometri).

In questi giorni i ragazzi della Limen stanno posizionando gli ultimi cartelli, tutti in tre lingue (anche in sardo). Da oggi, insomma, chi arriva a Muravera può optare – oltre che per una delle splendide spiagge - per una giornata tra nuraghi e menhir, anche con visite guidate.

© Riproduzione riservata