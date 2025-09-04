Riprenderanno lunedì 8 settembre i lavori di completamento della segnaletica e di ripristino dei tagli stradali (in seguito al posizionamento fibra ottica) nel centro urbano di Muravera.

Dall’amministrazione comunale arriva un invito alla collaborazione: «Siamo consapevoli – spiegano dal Comune – che ci saranno degli inevitabili disagi per la viabilità, si tratta però di lavori necessari che ci consentono di chiudere la fase di interventi legati alla posa della fibra ottica e di restituire alla cittadinanza strade sicure e meglio organizzate. Comprendiamo i disagi che i cantieri potranno provocare, ma chiediamo a tutti pazienza e collaborazione». La maggior parte dei lavori riguarderà la zona di viale Rinascita e la parte alta del centro abitato.

