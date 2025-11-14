Impianti semaforici vecchi e malfunzionanti nel centro di Muravera ed ecco che l’amministrazione comunale ha pronto un piano per sostituirli. La somma stanziata è di ottantamila euro, soldi provenienti dall’imposta di soggiorno (37mila euro) e dagli introiti delle sanzioni al codice della strada (42mila). Il progetto prevede la rimozione dei vecchi impianti lungo la via Roma (incrocio con via Giardini e incrocio con viale dei Platani): al loro posto dei nuovi semafori ad alta tecnologia.

Assieme agli impianti semaforici saranno posizionati alcuni attraversamenti pedonali rialzati e dei dissuasori (i cittadini continuano a richiederli per la via Sarrabus dove, al momento, ce n’è solo uno). Nel frattempo proseguono i lavori di completamento della segnaletica orizzontale in gran parte del centro urbano. Resta ancora da sistemare la segnaletica verticale: diversi cartelli sono poco leggibili o addirittura assenti.

