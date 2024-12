Un progetto da 520mila euro per la valorizzazione attraverso un intervento di rigenerazione urbana di un'area attualmente sottoutilizzata all'ingresso dell'abitato. L'obiettivo è quello di rendere più accogliente la porta d'accesso al paese dalla costa con la trasformazione di un'area verde in uno spazio pubblico moderno e funzionale. In un comunicato il sindaco Salvatore Piu spiega: «Questo progetto rappresenta un punto di svolta per il nostro paese, che merita di avere un biglietto da visita all'altezza della sua bellezza e delle sue potenzialità turistiche».

L'area interessata si estende parallelamente alla via Roma, di fronte al cimitero, e include il tratto che dalla rotatoria di via Rio Santa Lucia conduce al campo sportivo comunale. Il progetto prevede un percorso pedonale in calcestruzzo architettonico drenante pigmentato, destinato a diventare l'asse portante del nuovo spazio pubblico. Lungo il percorso, saranno realizzati spazi di sosta, aree relax con sedute, giochi per bambini, rastrelliere per biciclette e tavoli. Saranno inoltre mantenuti i parcheggi esistenti e installati nuovi impianti di illuminazione e irrigazione.

Nello stesso comunicato, l'assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Federico Lai afferma che «la rigenerazione urbana non riguarda solo l'estetica, ma anche la funzionalità e la sostenibilità di uno spazio, valori che abbiamo posto al centro di questo progetto».

I fondi dovrebbero arrivare dalla Regione attraverso un bando sugli interventi di rigenerazione urbana al quale il Comune di Muravera ha aderito.

© Riproduzione riservata