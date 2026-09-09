Una giornata nel segno del ricordo, della passione per i motori e della solidarietà. È in programma domenica 13 settembre a Selegas la quinta edizione del Memorial Valentino Melis “Vale per sempre” dedicato al giovane imprenditore scomparso prematuramente e, anche quest’anno, alla raccolta fondi per la prevenzione e la ricerca oncologica. Il Memorial, promosso dalla famiglia Melis con la collaborazione del Comune, della Pro Loco e della comunità locale, richiamerà nel piccolo centro della Trexenta centinaia di appassionati e sostenitori dell’iniziativa benefica. Al centro della giornata ci sarà ancora una volta il raduno di auto e moto storiche, con le Fiat 500, le Vespa Piaggio e numerosi altri mezzi d’epoca pronti a trasformare Selegas in una vetrina per gli amanti dei motori di ieri.

Il programma alternerà momenti dedicati ai motori, convivialità e intrattenimento, con degustazioni di prodotti tipici e musica fino a sera. La novità di questa quinta edizione sarà la divertente Gara di lentezza delle Vespa, in programma alle 15.45: una sfida in cui, al contrario di quanto accade normalmente, a vincere sarà chi riuscirà a procedere più lentamente possibile senza mettere piede a terra. Ipartecipanti dovranno affrontare un percorso chiuso e delimitato da birilli, cercando di impiegare il maggior tempo possibile per completarlo. Le regole sono precise: vietato poggiare i piedi a terra, fermarsi completamente, uscire dal tracciato o toccare i birilli. Obbligatorio il casco e il rispetto delle indicazioni dello staff. Per i migliori classificati sono previsti premi in stile vintage: un casco Jet per il primo, due bottiglie di vino per il secondo e una bottiglia per il terzo. Ma il filo conduttore del Memorial resta la solidarietà. Nelle precedenti edizioni l’iniziativa ha consentito di raccogliere fondi destinati ad associazioni, strutture sanitarie e realtà impegnate nella lotta contro i tumori. Anche il ricavato dell’edizione 2026 sarà devoluto alla prevenzione e alla ricerca oncologica.

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