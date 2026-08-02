Sono quattro i feriti dell'incidente stradale avvenuto nella notte lungo la provinciale 11, alla periferia di Donori.

Il più grave è stato ricoverato al Brotzu dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Un altro ha riportato fratture a una gamba. Agli altri due feriti è stato assegnato il codice giallo.

Sul posto con le ambulanze del 118 sono intervenuti i carabinieri di Donori che hanno effettuato i rilievi di legge: i quattro, tutti ragazzi, viaggiavano su un'Audi A3 e su una Mini che per cause imprecisate si sono scontrate frontalmente. I mezzi sono stati rimossi, il traffico scorre regolarmente.

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