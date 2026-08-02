Il Consiglio comunale di Castiadas ha approvato all’unanimità l’assestamento di bilancio. Tra gli interventi più significativi spicca lo stanziamento di cinquantamila euro destinato all’acquisto di due navette turistiche al cento per cento elettriche. “Un investimento – ha detto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - che consentirà di organizzare in maniera più efficiente il servizio di trasporto interno, migliorando la mobilità sul territorio e offrendo al tempo stesso nuove opportunità occupazionali. L’obiettivo è infatti quello di favorire anche la nascita di nuove iniziative imprenditoriali”.

Duecentomila euro sono invece stati destinati al decoro urbano mentre altri settantamila euro al completamento delle Vie del Gusto e del Vino, “un progetto strategico – ha aggiunto il primo cittadino - per valorizzare le produzioni locali, rafforzare il legame tra turismo ed enogastronomia e offrire maggiore visibilità alle aziende agricole e agli agriturismi del nostro territorio”.

Soldi anche per le scuole. Con uno stanziamento di 75mila euro saranno sostituiti i giochi del micronido e saranno acquistati i nuovi arredi destinati al nuovo plesso scolastico, ormai in fase di ultimazione. “Dal prossimo anno scolastico – ha concluso Murgioni - la nuova struttura accoglierà i nostri bambini in ambienti moderni, funzionali e adeguati alle esigenze della didattica”.

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