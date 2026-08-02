Fisco, il Comune di Serdiana aderisce alla rottamazione delle cartelleVia libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali
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Anche i contribuenti di Serdiana potranno risolvere bonariamente i contenzioni fiscali. Il Comune ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative ai propri crediti affidati all'Agenzia delle Entrate.
Potranno essere "rottamati" i debiti comunali iscritti a ruolo (Imu, Tari, canone unico patrimoniale, sanzioni per violazioni codice della strada). La misura riguarda debiti con il fisco affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. Chi aderisce al programma dovrà versare il capitale dovuto e le spese di notifica ed esecutive, mentre verranno stralciati sanzioni e interessi nei casi previsti dalla legge con vantaggi per il Comune che potrà incassare vecchie pendenze e per i contribuenti che potranno pagare il dovuto senza sanzioni e interessi di mora.
I debiti comunali potranno essere pagati in un’unica soluzione o dilazionati fino a un massimo di 54 rate bimestrali nell’arco di 9 anni. Per le imprese, l’adesione alla rottamazione permetterà di ottenere il durc.